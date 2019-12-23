لافروف: على المجتمع الدولي المساعدة بعودة المهجرين السوريين إلى بلدهم

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ على ضرورة الحل السياسي للأزمة في سورية وفق القرار 2254. وفي كلمة له في مستهل محادثاته مع نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزير الخارجية السوري ​وليد المعلم​ في ​موسكو​، شدد لافروف على ان "على ​المجتمع الدولي​ المساعدة في عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم".

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