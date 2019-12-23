إصابة أكثر من 20 شخصا في سلسلة من التفجيرات في الفلبين

أعلن ​الجيش الفلبيني​ أن أكثر من 20 شخصا أصيبوا في سلسلة من التفجيرات التي وقعت في مدينة كوتاباتو وبلدات مجاورة بجنوب البلاد.

وقال المتحدث العسكري الإقليمي الميجور ارفين انسيناس إنه في أول ​انفجار​، ألقت مجموعة من المشتبه بهم، الذين بدوا مثل المراهقين، ​قنبلة يدوية​ على شاحنة عسكرية على متنها جنود.

ومازالت السلطات تعمل على تحديد نوعية المتفجرات المستخدمة في تفجيري ليبونجان وابي. ولم يعرف بعد الدافع وراء التفجيرات. ودان المتحدث الرئاسي سالفادور بانيلو التفجيرات، وطالب المواطنين بالتحلي باليقظة.