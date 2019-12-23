الاتحاد الأوروبي يدعو لاحترام القرار الأممي بشأن حظر الأسلحة إلى ليبيا

دعا الاتحاد الأوروبي إلى "احترام القرار الأممي بشأن حظر الأسلحة في ليبيا"، داعياً كل الجهات إلى "وقف الأعمال العسكرية، واستئناف الحوار السياسي"، مؤكدا "دعم جهود المبعوث غسان سلامة، ومسار مؤتمر برلين"، معتبرا أنه "الحل الوحيد لإعادة استئناف عملية سياسية في ليبيا، وإعادة السلام والاستقرار والأمن في البلاد".
وأكد أن "لا حل عسكريا للأزمة في ليبيا، وأن الطريق الوحيدة للحل هو العملية السياسية، والتفاوض على أساس المقترحات التي وضعتها الأمم المتحدة".
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