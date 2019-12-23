الاتحاد الأوروبي يدعو لاحترام القرار الأممي بشأن حظر الأسلحة إلى ليبيا

دعا ​الاتحاد الأوروبي​ إلى "احترام القرار الأممي بشأن حظر الأسلحة في ​ليبيا​"، داعياً كل الجهات إلى "وقف الأعمال العسكرية، واستئناف الحوار السياسي"، مؤكدا "دعم جهود المبعوث ​غسان سلامة​، ومسار ​مؤتمر برلين​"، معتبرا أنه "الحل الوحيد لإعادة استئناف عملية سياسية في ليبيا، وإعادة ​السلام​ والاستقرار و​الأمن​ في البلاد".

وأكد أن "لا حل عسكريا للأزمة في ليبيا، وأن الطريق الوحيدة للحل هو العملية السياسية، والتفاوض على أساس المقترحات التي وضعتها ​الأمم المتحدة​".