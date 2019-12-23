شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا جرى بأول اجتماع لـ"إعلام البرلمان" بعد تغيب أسامة هيكل والان مع تفاصيل الخبر
وأمهلت اللجنة، مدير عام الهيئات العامة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، استيفاء كافة الأوراق المطلوبة، بشأن تضرر العاملين بمركز الخزف والفخار والكليم التابع لفرع ثقافة الوادى الجديد من عدم قيام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتقنين أوضاعهم، خلال 48 ساعة بالتنسيق مع وزارة الثقافة، وإيفاد اللجنة بالموقف النهائي.
كما ناقشت اللجنة مشكلة تضرر أهالى مدينة الخارجة ومدينة موط بالداخلة بمحافظة الوادى الجديد من عدم تشغيل سينما ومسرح موط بمدينة الداخلة، وأوصت بضرورة التجهيز السريع للسينما، وعقب الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بأنه سيتم الانتهاء من الانشاءات والتشغيل التجريبى خلال 15 يوماً.
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