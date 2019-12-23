شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج للإهمال بقطاع النسيج..خطة البرلمان:200 فدان غير مُستغلة بشركة كفر الدوار للغزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك ما لا يقل عن 200 فدان غير مُستغلين بشركة كفر الدوار للغزل والنسيج، مشيرا إلى أن الشركة مثال حى على الإهمال الذى ضرب قطاع الغزل والنسيج.

وأوضح الفقى، أن الشركة تعانى خسائر متكررة كل عام، وأن الشركة القابضة للغزل والنسيج لم تتخذ أى إجراءات لإصلاح هذه الأوضاع داخل الشركة، وتساءل عن ما فعلته القابضة فى شركة كفر الدوار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لبحث ومناقشة طبيعة العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام من واقع حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة قطاع الأعمال العام عن ذات السنة.

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وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الأوضاع التى آلت إليها شركة كفر الدوار للغزل والنسيج إنما هى خير دليل على ما آل إليه قطاع الغزل والنسيج بالكامل، مطالبا مسئولى الشركة القابضة للغزل والنسيج ووزارة قطاع الأعمال العام بعرض ما تم إنجازه فى تطوير هذا القطاع الهام.