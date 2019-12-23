شكرا لقرائتكم خبر عن نائب لرئيس"المحاصيل السكرية": "أنا فلاح بالجلابية وانتوا ماتعرفوش حاجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎وجه النائب فتحى الشرقاوى عضو مجلس النواب، انتقادات حادة للدكتور ‎مصطفى فرج رئيس مركز المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية، على خلفية حديثه حول أهمية زراعه البنجر متعدد الأجنة، قائلاً: "أنا فلاح والبنجر وحيد الأجنة الأفضل وليس كما قال رئيس المركز بأن متعدد الأجنة الأفضل".

‎جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة، بشأن إعادة النظر فى تسعير توريد المحاصيل الاستراتيجية، خاصة محصولى قصب وبنجر السكر، فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وعدم تسليم المزارعين تقاوى وحيدة الأجنة لمحصول بنجر السكر، بالرغم من ارتفاع إنتاجيته، فى حضور وزير التموين الدكتور علي المصيلحي.

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وقال الشرقاوى، إن بنجر السكر متعدد الأجنة تستفيد منه شركات الإنتاج فقط، مضيفا: "أنتم بتحصلوا على معلوماتكم من أصحاب الشركات، وأنتم على مكاتبكم، متعرفوش حاجة عن الزراعة لكن أنا فلاح بزرع أرضى وبلبس الجلبية".

‎من جانبه، أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، أن اللجنة ليس بها ممثلين لشركات إنتاج البنجر، وسيتم عقد اجتماع لشركات إنتاج البنجر وبحضور ممثلين لهيئة الاستثمار.