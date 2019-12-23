شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المحاصيل السكرية أمام البرلمان:انخفاض سعر توريد بنجر السكر تسبب بهروب المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفي فرج رئيس مجلس إدارة جمعية المحاصيل السكرية، إن محصولى القصب والبنجر من المحاصيل الهامة في مصر، وتسعيرهم موضوع الساعة بالنسبه للفلاحين لاسيما وأن سعر توريد قصب السكر حاليا يصل 720 جنيه.

وتابع، "هذا السعر ثابت منذ عامين رغم ارتفاع سعر الوقود، مما أثر علي دخل الفلاح".

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر في تسعير توريد المحاصيل الإستراتيجية وخاصة محصولي قصب وبنجر السكر في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وعدم تسليم المزارعين تقاوى وحيدة الأجنة لمحصول بنجر السكر بالرغم من ارتفاع إنتاجيته، في حضور وزير التموين الدكتور علي المصيلحي.

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وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية المحاصيل السكرية إن متوسط تكلفه الفدان قد تصل إلى 30 الف جنيه، وإنتاجية الفدان تصل 40 طن.

وتابع فرج، أن تكلفة انتاج فدان بنجر السكر تصل إلي 7 آلاف جنية، وسعر البنجر اقل من سعر القصب ، وانتاجيه مصر تصل إلي 550 ألف طن سكر من البنجر ، و930 ألف طن سكر من القصب ، بما يعني أن انتاج مصر يقدر بنحو 2.5 مليون طن سكر سنويا، مشيرا إلي أن انخفاض سعر توريد البنجر أدي لهروب المزارعين هذا العام وانخفاض المساحة المزروعة بنحو 90 ألف فدان بما يعني انخفاض انتاج السكر بحوالي 250 ألف طن سكر.