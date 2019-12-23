شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يطالب البرلمان بتعديل قانون الخدمة المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بإجراء تعديل علي قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، للسماح بندب ونقل العاملين علي الصناديق الخاصة، للمصالح الحكومية الأخرى مثل الجمارك ومصلحة الضرائب.

وقال معيط، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم، إن المالية حاولت انتداب بعض العاملين على الصناديق الخاصة لمصلحة الجمارك، ولكنهم اصطدموا بحظر قانون الخدمة المدنية لهذا الأمر، وبالتالى يمكن وضع نص يسمح بندبهم بحد أقصى 4 سنوات، وخلال هذه المدة يمكن ندبهم وتثبيتهم، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن المالية تعمل أيضاً على حل أزمة حصول هؤلاء العاملين على إجازاتهم الاعتيادية.

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فيما قال النائب محمد وهب اللهْ عضو لجنة القوي العاملة، إن اللجنة ستبدأ فورا فى تعديل قانون الخدمة المدنية لحل أزمة العاملين علي الصناديق الخاصة، لسماح بندبهم ونقلهم وتثبيتهم.