شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تحذر من تزايد فجوة إنتاج السكر.. وتؤكد على معالجة أزمة الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن دعم مزارعي قصب السكر وبنجر السكر، من شأنه مساعدة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد.

وتابع، لدينا فجوة في انتاج السكر تصل إلى 800 الف طن نستوردها من الخارج.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر في تسعير توريد المحاصيل الإستراتيجية وخاصة محصولي قصب وبنجر السكر في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

وأضاف الحصرى، " إذا ساعدنا مزارعى قصب السكر وبنجر السكر، نستطيع سد تلك الفجوة لاسيما وأن البنجر يمكن زراعته في تربة رملية، وكذلك قصب السكر توجد تجارب لزراعته في بعض المناطق الصحراوية وبكميات أقل من المياه".

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وتابع الحصري، زيادة سعر محصولى القصب والبنجر، سيساعد في دعم الفلاح فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها، مضيفاً:" لابد من وحود دور للدولة في دعم المزارع، الذى يمثل 50 في المائة من المجتمع المصرى".

ومن جانبه طالب النائب حسن خليل، نائب اسوان، باستحداث سلالات جديدة من قصب السكر، لزيادة انتاجيته في أسوان، مشيرا الى ان محصول قصب السكر في اسوان من المحاصيل الاساسىة، الا انه يعانى من انخفاض انتاجيته بسبب عدم استحداث السلالات

وقال خليل، إن الدولة لاتدعم مزارع قصب السكر في أى شيء، في ظل ارتفاع التكلفة، مما يؤدى لعدم تلبية احتياجات المزارعين، لاسيما وأن هناك صناعات متعددة تقوم على محصول قصب السكر، وتستفيد منها الدولة.