بشرى للطلبة.. تطبيق من مايكروسوفت لحل المسائل الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وكالات:

أطلقت شركة مايكروسوفت مؤخرا تطبيقا جديدا لمستخدمي أندرويد و iOS، يحمل اسم Math solver، ومهمته الرئيسية حل المسائل الرياضية معتمدًا على الذكاء الصناعي.

ويساعد تطبيق Math solver في حل مسائل الرياضيات في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وليس على الطالب سوى كتابة المسألة على الشاشة أو استخدام الكاميرا لالتقاط صورة لها، وسيتعرّف التطيبق فورًا على المسألة ويساعد في حلها بالشرح تفصيلي والرسوم البيانية، وإذا عجز التطبيق عن الحل، يعرض نتائج يمكن من خلالها المساعدة في حل المسألة.

ويدعم التطبيق كتابة المسألة الحسابية بخط اليد، كما يتعرف على خط اليد بواسطة الكاميرا، ويستورد أي صورة تتضمن معادلات رياضية من المعرض.

كما يدعم تطبيق Math solver مسائل الجبر والمعادلات التربيعية والرسومم البيانية الخطية، والجذور والأسس والكسور والمصفوفات.

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ويمكن لمستخدمي أندرويد تحميل Math solver من هذا الرابط

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.math

أما مستخدمو آيفون فيمكنهم تحميل Math solver من الرابط التالي

https://apps.apple.com/us/app/microsoft-math-solver/id1483962204?_branch_match_id=680484335697283429