سقوط مستريح جمع نصف مليون جنيه من ضحاياه بزعم توظيفها في تجارة الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بالاستيلاء على أكثر من 500 ألف جنيه من بعض المواطنين، بزعم توظيفها لهم في تجارة الملابس الجاهزة.
كان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، تبلغ من 3 مواطنين -مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (530,000 - خمسمائة وثلاثون ألف جنيه)، لتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد تلك الأرباح، وامتنع عن رد أصل المبلغ.
أسفرت التحريات عن صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص (صاحب شركة ملابس جاهزة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج)، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم والحصول من الشاكيين المبالغ المالية المشار إليها تحت ذات الزعم.
أضافت التحريات حصول المتحرى عنه على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم الذين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح واسترداد أموالهم.
أمكن ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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