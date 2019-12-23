لافروف: سنبذل قصارى جهدنا للمساعدة في استعادة سوريا لسيادتها

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده ستبذل قصارى جهدها للمساعدة في استعادة سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وقال لافروف - خلال محادثاته مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم /الاثنين/ بموسكو - "سنبذل كل ما في وسعنا لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254 تنفيذاً كاملا"، مشيرا إلى أن هذا القرار يتضمن الاستعادة الكاملة لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.

وأضاف الوزير الروسي "أن الطريق نحو تحقيق هذا الهدف يعد حصرا في أيدي السوريين أنفسهم دون أي تدخل من الخارج".