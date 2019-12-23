برلماني يطالب برفع سعر طن قصب السكر إلى 900 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

طالب النائب فتحي قنديل، برفع سعر محصول قصب السكر إلى 900 جنيه، مشيرًا إلى أن محصول القصب استراتيجي، مثل محصول القمح تمامًا، ويعمل في مجال زراعته وإنتاجه 8 ملايين.

وأضاف "قنديل"، في كلمته باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب برأسه هشام الحصري، وبحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، أن إنتاجيه الفدان 40 ألف طن، ويتم التوريد بسعر 720 جنيه بما يعني وجود خسارة للمزارع حوالي ألف جنيه في الفدان بسبب ارتفاع أسعار السماد التي "خربت بيت المزارع"، رغم أن المصانع تحصل على أكتر من منتج من قصب السكر إلا أنها لا تحاسب المزارع سوى على السكر فقط.

وطالب النائب، بضرورة دعم الدولة لمزارعي القصب لأن شركات السكر بتكسب ولابد أن تعطي جزء من هذا المكسب للمزارعين، قائلا: "لا بد من إعادة النظر في سعر توريد قصب السكر لأنه لو باع الفلاح الفدان بـ٩٠٠ ألف جنيه وحط الفلوس في البنك هيكون أكثر فائدة له، وبالتالي هنستورد كل أكلنا من الخارج".