القضاء المصري يقول كلمته في "تجسيد" الأنبياء سينمائيا

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، الأحد، بقبول دعوى وقف عرض مسلسل "عمر بن الخطاب"، الذي كان يذاع على إحدى القنوات قبل سنوات، وفق مراسل سكاي نيوز عربية.

واستندت المحكمة، في حيثيات حكمها إلى قرار صدر من مجمع البحوث الإسلامية 1999، ويمنع اشتمال أي عمل تمثيلي في المسرح أو السينما أو التلفاز على شخصيات دينية.

وقالت إن القرار الصادر من المجمع يعد قرارا إداريا نافذا صادرا عن السلطة المختصة بإصداره قانونا في مصر، وفق ما أنيط بها بحكم الدستور والقانون.