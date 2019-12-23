بعد تنصيبه رئيسًا للأركان بالجزائر.. اللواء سعيد شنقريحة.. انتظار استمر 15 عامًا

نصب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الإثنين، اللواء سعيد شنقريحة، رئيسًا لأركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري خلفًا للراحل الفريق قايد أحمد صالح، الذي توفى اليوم الإثنين 23 ديسمبر الجاري، إثر سكتة قلبية عن عمر ناهز 79 عامًا.
خلفًا للقايد صالح.. سعيد شنقريحة رئيسًا لأركان الجيش الجزائري
مَنْ اللواء سعيد شنقريحة؟
اللواء سعيد شنقريحة، كان يشغل قائد القوات البرية، وهو من أبناء مدينة القنطرة بولاية بسكرة، شارك في حربي العرب 1967 و1973.
أحمد قايد صالح.. صديق بوتفليقة
رُقي إلى رتبة اللواء سنة 2003 ولم يحصل على أي رتبة بعدها حتى تم إنصافه نهاية سنة 2018 وتعيينه قائدًا للقوات البرية التي تشكل 70% من قوات الجيش.
بقي بعيدًا عن العاصمة طيلة تلك السنوات شاغلًا منصب قائد الناحية العسكرية الثالثة بشار/ تندوف - جنوب غربي.
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