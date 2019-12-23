أمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الإثنين، اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية بقيادة الأركان بالوكالة، عقب الإعلان عن وفاة رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح.
ووفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية، توفى صباح اليوم رئيس أركان الجيشالشعبي الوطني الجزائري، ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، إثر سكتة قلبية.
كان الفريق أحمد قايد صالح، عين اللواء سعيد شنقريحة في سبتمبر الماضي قائدًا جديدًاللقوات البرية، في إطار تغييرات عدة طالت قيادة الجيش الجزائري خلال تلك الفترة التي رافقتها احتجاجات شعبية لا تزال مستمرة.
الجزائر تعلن الحداد الوطني 3 أيام عقب وفاة أحمد قايد صالح
شغل اللواء شنقريحة سابقًا منصب قائد الناحية العسكرية الثالثة، التي تشرف على المنطقة الجنوبية الغربية للجزائر.
كانت هذه تفاصيل خبر خلفاً للقايد صالح.. سعيد شنقريحة رئيسًا لأركان الجيش الجزائري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.