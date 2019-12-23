خلفاً للقايد صالح.. سعيد شنقريحة رئيسًا لأركان الجيش الجزائري

أمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الإثنين، اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية بقيادة الأركان بالوكالة، عقب الإعلان عن وفاة رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح.

ووفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية، توفى صباح اليوم رئيس أركان الجيش

الشعبي الوطني الجزائري، ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، إثر سكتة قلبية.

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كان الفريق أحمد قايد صالح، عين اللواء سعيد شنقريحة في سبتمبر الماضي قائدًا جديدًا

للقوات البرية، في إطار تغييرات عدة طالت قيادة الجيش الجزائري خلال تلك الفترة التي رافقتها احتجاجات شعبية لا تزال مستمرة.

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شغل اللواء شنقريحة سابقًا منصب قائد الناحية العسكرية الثالثة، التي تشرف على المنطقة الجنوبية الغربية للجزائر.