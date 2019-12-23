الجزائر تعلن الحداد الوطني 3 أيام عقب وفاة أحمد قايد صالح

ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية في نبأ عاجل لها، منذ قليل، أن الجزائر أعلنت الحداد الوطني لمدة 3 أيام على

خلفيه وفاة رئيس الأركان، ونقلًا عن وسائل إعلام جزائرية أكدت أن الرئيس الجزائري كلف اللواء سعيد شنقريحة، قائد القوات البرية، برئاسة الأركان بالنيابة.

يذكر أن رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، توفى صباح اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 79 عامًا.