وفاة رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح

توفى، صباح اليوم الإثنين، نائب وزير الدفاع الجزائري، وقائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، وذلك حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.

منذُ اعتلال الوضع الصحي للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 28 من شهر أبريل لعام

2013، تحوّل أحمد قايد صالح إلى شخصية محورية في البلاد.

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وغداة حراك 22 من شهر فبراير الأخير، تزايدت مناشدات الشارع للفريق بهدف التدخل لحسم الموقف، بعد رفض

الشعب استمرار بوتفليقة، وإقرار الرئاسة خريطة طريق عارضها الشارع الجزائري.

وبعد خطابات متتالية دعا صالح في موقف وصف بـ"التاريخي"، إلى إقرار "شغور كرسي الرئاسة" بعد طول انتظار، ليلعب بعد ذلك دورًا رئيسيًا في المشهد السياسي، الذي انتهى بإجراء انتخابات رئاسية، وتسليم السلطة للرئيس المنتخب، عبدالمجيد تبون.