العراق.. القضاء الأعلى يختار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الإثنين، عن اختياره أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات بإشراف مباشر من الأمم المتحدة.
ذكر بيان للمجلس "أجريت اليوم القرعة لاختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات وبإشراف من ممثلي الأمم المتحدة"،مبينا أن القرعة أسفرت عن فوز خمسة قضاة يمثلون عموم محافظات العراق عدا إقليم كردستان وهم القضاة عباس فرحان حسن وجليل عدنان خلف وعامر موسى محمد وفياض حسين ياسين وعلي رشيد".
وأضاف "وبنتيجة القرعة فاز المستشارون إنعام ياسين محمد والسيد فتاح محمد ياسين عن مجلس الدولة، فيما لم يتم إجراء القرعة الخاصة بالقضاة من إقليم كردستان وعددهم (2) حسب القانون بسبب عدم إرسال مجلس القضاء في كردستان المرشحين لهذه المهمة".
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