فنزويلا تتهم البرازيل بمساعدة مسلحين هاجموا موقعًا عسكريًا حدوديًا

اتهم وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريجيز الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بمساعدة العناصر الإرهابية التي هاجمت أمس الأحد موقعًا عسكريًا بالقرب من الحدود مع البرازيل.



قال روديجيز ـ في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الإثنين ـ إن "المهاجمين تدربوا في معسكرات شبه عسكرية في كولومبيا وتلقوا مساعدة من الرئيس البرازيلي"، مشيرا إلى إلقاء القبض

على 6 أشخاص لهم صلة بالهجوم الذي وقع في ولاية بوليفار جنوبي فنزويلا.



من جانبه، وصف وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريسا المهاجمين بـ"المرتزقة" المتمركزين في بيرو.

يأتي هذا عقب ساعات من إعلان وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز، مقتل أحد الجنود في هجوم مسلح

على موقع عسكري جنوب البلاد، مشيرا إلى أن "المهاجمين استولوا على كميات من الأسلحة التي كانت بالموقع العسكري، غير أن قوات الجيش الفنزويلي قامت بمطاردتهم واستعادتها".



لم يصدر حتى الآن أي تعقيب من زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسًا للبلاد في محاولة للإطاحة بالرئيس الحالي نيكولاس مادورو، ما أسفر عن تصعيد الأزمة السياسية في بلد يمر بضائقة اقتصادية واجتماعية عميقة دفعت بملايين من المواطنين إلى اللجوء للدول المجاورة.

