سفينة أوشن فايكنج تنقل 159 مهاجراً إلى إيطاليا

من المقرر أن تنقل سفينة أوشن فايكنج 159 مهاجراً، كانت قد أنقذتهم خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، لميناء تارانتو في جنوب شرق إيطاليا.
وكتبت منظمة "إس أو إس ميديتيراني" وأطباء بلا حدود اللتان تديران السفينة، مساء أمس الأحد، تغريدة قالا فيها إن السفينة سوف تصل مقصدها اليوم.
وقالت المنظمتان إن السفينة أنقذت 162 شخصاً، ولكن أمس الأحد كان هناك حاجة عاجلة لإجلاء سيدة في حاجة لرعاية طبية بالإضافة إلى شقيقتها وطفلها .
وانتقد زعيم المعارضة الإيطالية ماتيو سالفيني الحكومة الإيطالية لسماحها بإنزال المهاجرين في تارانتو.
ويشار إلى أنه عادة ما يتم نقل بعض المهاجرين الذين يصلون إيطاليا إلى دول أوروبية أخرى، وذلك ضمن ترتيبات مشاركة العبء غير الرسمية التي تم إقرارها خلال الأشهر القليلة الماضية.
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