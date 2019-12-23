الرئيس الجزائري يعين رئيساً لأركان الجيش بالإنابة بعد وفاة أحمد صالح

قالت الرئاسة الجزائرية، اليوم الإثنين، إن الرئيس عبد المجيد تبون عين اللواء سعيد شنقريحة رئيساً لأركان الجيش بالإنابة بعد وفاة الفريق أحمد قايد صالح.

وتم الإعلان عن وفاة قايد صالح في وقت سابق اليوم الإثنين.

وشنقريحة قائد القوات البرية في البلد الذي يتمتع فيه الجيش بنفوذ سياسي كبير.

وقد أعلن التلفزيون الحكومي الجزائري، اليوم الإثنين، وفاة رئيس اركان الجيش النافذ الفريق أحمد قايد صالح أحد أعمدة السلطة في الجزائر منذ 1962، بدون أن يذكر أسباب الوفاة.

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وقايد صالح كان الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل تحت ضغط التظاهرات، وحكم البلاد فعلياً حتى انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً في 12 ديسمبر.