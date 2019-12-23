قتلى ومصابون جراء حريق بمخزن في نيودلهي

أعلنت الشرطة الهندية مقتل ما لا يقل عن تسعة عمال وإصابة عشرة آخرين، اليوم الإثنين، جراء حريق اندلع بمخزن للملابس في نيودلهي.

ولم يُعرف بعد سبب الحريق الذي اندلع في ساعة مبكرة من صباح اليوم بمنطقة كيراري في العاصمة الهندية.

وأوضح أتول جارج مدير خدمات الإطفاء في نيودلهي أن الحريق اندلع في مبنى من أربعة طوابق يتم استخدامه بصورة رئيسية كمخزن.

وأضاف أن اسطوانة غاز انفجرت من جراء الحريق، ما تسبب في انهيار جزء من الجدار أيضاً.

ومن بين الضحايا خمس سيدات. وجميع الضحايا من العمال الذين كانوا يعيشون ويعملون في المبنى.

وذكرت الشرطة أن ثلاثة من المصابين يتلقون العلاج في أحد المستشفيات، بينما سُمح للباقين بالمغادرة.

يأتي هذا الحريق بعد أسابيع من حريق آخر اندلع بمصنع في نيودلهي وتسبب في مقتل 43 شخصاً.

تجدر الإشارة، إلى أن الحوادث والحرائق من الأمور الشائعة إلى حد ما في الهند، حيث يتم تجاهل معايير السلامة في الكثير من الأحيان، وعادة ما لا يتم توفير أجهزة إطفاء ومخارج طوارئ، إلى جانب تهالك شبكات الكهرباء.