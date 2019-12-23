عشرات الجرحى في سلسلة من التفجيرات جنوب الفلبين

أعلن الجيش الفلبيني، اليوم الاثنين، أن أكثر من 20 شخصاً أصيبوا في سلسلة من التفجيرات التي وقعت بجنوب البلاد.

وقال مسؤولون إن الهجمات وقعت أمس الأحد في مدينة كوتاباتو وبلدات مجاورة.

وقال الميجور أرفين إنسيناس المتحدث العسكري الإقليمي إنه في أول انفجار، ألقت مجموعة من المشتبه بهم، الذين بدوا مثل المراهقين، قنبلة يدوية على شاحنة عسكرية على متنها جنود.

وقالت سينثيا جياني سعيدي عمدة مدينة كوتاباتو إن ثمانية من الجنود وثمانية مدنيين أصيبوا في الانفجار.

وأوضح انسيناس أن انفجاراً آخر هز بلدة ليبونجان، مما أسفر عن إصابة ستة مدنيين على الأقل.

ووقع التفجير الثالث في بلدة آبي بإقليم ماجوينداناو، حيث أصيب رجل بعدما ضرب التفجير سيارته وهو بداخلها.

ومازالت السلطات تعمل على تحديد نوعية المتفجرات المستخدمة في تفجيري ليبونجان وآبي.

Advertisements

ولم يعرف بعد الدافع وراء التفجيرات.

وأدان المتحدث الرئاسي سالفادور بانيلو التفجيرات، وطالب المواطنين بالتحلي باليقظة.

وقال في بيان" أي محاولة لبث الخوف والكراهية والعنف مصيرها الفشل". وأضاف "سوف نتعقب منفذي الهجمات وسوف نسخر كل قدراتنا للقضاء على جميع القوى الشريرة أو أعداء الدولة بالإضافة لأنصارهم".

وتأتي هذه الهجمات في الوقت الذي من المقرر أن يتم فيه رفع الأحكام العرفية المفروضة في إقليم مينداناو في 31 ديسمبر الجاري.

وكان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي قد فرض أول مرة الأحكام العرفية في مايو 2017 عندما حاصر مسلحون تابعون لتنظيم "داعش" الإرهابي مدينة مراوي، مما أدى لاندلاع معركة لمدة خمسة أشهر أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص.

وقام البرلمان الفلبيني بتمديد الأحكام العرفية ثلاث مرات بناء على طلب دوتيرتي لمنح القوات مزيداً من الوقت لهزيمة المسلحين.