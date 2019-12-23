الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ مصدرها إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لصواريخ قادمة من جهة إسرائيل كانت تقصد أهدافاً على أطراف دمشق.
وقال مصدر بالتحالف الإقليمي في تصريح إن أربعة صواريخ كروز أطلقت على الأرجح عبر الساحل مروراً بالمجال الجوي اللبناني باتجاه سوريا.
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وذكر الجيش السوري في وقت لاحق أنه أسقط أحد الصواريخ في منطقة قرب العاصمة. ولم يقدم الجيش تفاصيل أخرى، ولم يرد بعد تعقيب من إسرائيل.
وأطلقت إسرائيل مئات الصواريخ على سوريا في السنوات الأخيرة مستهدفة فصائل مسلحة في سوريا.
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