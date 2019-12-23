برأت "القحطاني والعسيري والعتيبي"..محكمة سعودية تقضي بإعدام 5 متهمين في قضية خاشقجي

قضت محكمة سعودية، اليوم الاثنين، الحكم بإعدام 5 مدانين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقحي.
وأعلنت النيابة العامة في السعودية، في مؤتمر صحفي، عن استكمال التحقيقات في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بعد عقد 9 جلسات محاكمة، وإصدار أحكام أولية فيها.
وقضت الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية بالرياض، بإعدام 5 متهمين ـ لم تذكر أسماءهم ـ لتورطهم المباشر في عملية القتل، ومعاقبة 3 بعقوبة السجن 24 عاماً بجريمة التستر على الجناة ومخالفة الأنظمة.
وقال النائب العام السعودي، إنه تم الإفراج عن المستشار السابق في الديوان الملكي "سعود القحطاني" لعدم وجود اتهامات بحقه، وعن نائب رئيس المخابرات السابق "أحمد العسيري" لعدم ثبوت الأدلة عليه، وعن قنصل المملكة السابق في تركيا محمد العتيبي، بعد اثباته وجوده خارج القنصلية وقت الجريمة.
وقتل خاشقجي، في الثاني من أكتوبر 2018م، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي، واعترفت السعودية بالحادثة بعد أسابيع من الحادثة وأوقفت18 شخص على ذمة الجريمة.
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