وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري إثر أزمة قلبية

توفي صباح الإثنين، الفريق أحمد قايد صالح، قائد الأركان الجزائري ، عن عمر ناهز 79 عاما، إثر أزمة قلبية.



جاء ذلك في خبر مقتضب نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.



وتسيد "صالح" المشهد السياسي والعسكري في البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات وتنحي الرئيس بوتفليقه.



وجاءت وفاة الفريق صالح، في وقت يشهد فيه الجزائر انقسامات سياسية مريرة حول الدور المهيمن للجيش في البلاد.



يذكر أن الفريق قايد صالح هو أحد أهم قادة الجيش الجزائري المخضرمين، وممن انضم إلى الكفاح المسلح ضد الاحتلال الفرنسي في سن مبكرة حين كان عمره 17 عاما.



وترقى قايد صالح في السلك العسكري وتولى في مسيرته الطويلة العديد من المهام، وعين عام 1994 قائدا للقوات البرية الجزائرية، فيما عين رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي عام 2006، كما أصبح نائبا لوزير الدفاع في سبتمبر 2013.



وتعصف احتجاجات شعبية بالجزائر منذ فبراير شباط للمطالبة بتغيير النخبة الحاكمة بأسرها وابتعاد الجيش عن السياسة.



المصدر: وكالات + يمن شباب نت



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