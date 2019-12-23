كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبب وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الإثنين، وفاة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، عن 79 عاما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الرئاسة الجمهورية الجزائرية، في بيان لها، إن رئيس أركان الجيش الجزائري توفي إثر سكتة قلبية ألمت به في منزله.

وكلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية رئاسة الأركان بالنيابة، كما أعلن الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على إثر وفاة قائد صالح، ولمدة سبعة أيام بالنسبة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي، وفق ما جاء في بيان الرئاسة الجزائرية.

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وولد صالح في ولاية باتنة الجزائرية عام 1940، والتحق في وهو في سن الـ17 من عمره بجيش التحرير الوطني الذي حارب جيش الاستعمار الفرنسي.

وبعد استقلال الجزائر عام 1962، انخرط صالح في صفوف الجيش وتلقى دورات تدريبية في أكاديمية فيستريل السوفيتية وتخرج بشهادة عسكرية، ثم نجح في اعتلاء مناصب مهمة بالجيش، لحين وصوله إلى منصب قائد لسلاح البر عام 1994.

وفي عام 2006، حصل صالح على ترقية لرتبة فريق، وتولى رئاسة أركان الجيش الجزائري، ثم عينه بوتفليقة في سبتمبر 2013، بمنصب نائب وزير الدفاع، خلفا لعبد الملك قنايزية، مع احتفاظه برئاسة أركان الجيش.