كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر تعين قائدًا جديدًا للجيش خلفًا للراحل قايد صالح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اللواء السعيد شنقريحة، قائدا لأركان الجيش بالإنابة، خلفا للراحل أحمد قايد صالح.

وقد أعلن الرئيس الجزائري، تعيين اللواء شنقريحة في قيادة الجيش الجزائري بالإنابة، بعد إعلان وفاة اللواء أحمد قايد صالح، حسبما أشار التلفزيون الجزائري الرسمي.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أعلنت الرئاسة حالة الحداد الوطنية لثلاثة أيام، و7 أيام بالنسبة للمؤسسات العسكرية، إثر وفاة رئيس الأركان نائب وزير الدفاع قايد صالح إثر نوبة قلبية، صباح اليوم.

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يذكر أن أحمد قايد صالح ولد في 13 يناير عام 1940 في بلدة عين ياقوت بولاية باتنة في الجزائر، وانضم إلى جيش التحرير الوطني قبيل الثورة في عام 1957 وعمره 17 سنة.

وبعد الاستقلال تلقى دورات تدريبية في الاتحاد السوفييتي السابق و تخرج منها بشهادة عسكرية من أكاديمية فيستريل، وشارك في حرب الاستنزاف في مصر عام 1968، وتدرج في السلك العسكري حتى وصل لرتبة لواء عام 1994 تولى قيادة القوات البرية، وفي عام 2004 رقي الى رتبة فريق تولى قيادة الأركان.

وتمت ترقية صالح نائبا لوزير الدفاع خلفا لعبد الملك قنايزية، في سبتمبر 2013، مع احتفاظه برئاسة أركان الجيش الجزائري.وبات بإمكانه المشاركة في اجتماع مجلس الوزراء.