كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر تعلن وفاة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الإثنين، وفاة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، إثر سكتة قلبية.

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وانضم الفريق قايد صالح، أحد أهم قادة الجيش الجزائري المخضرمين، إلى الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي في سن مبكر حين كان عمره 17 عاما.

وكان قايد صالح، قد ترقى في السلك العسكري وتولى في مسيرته الطويلة العديد من المهام، وعين عام 1994 قائدا للقوات البرية الجزائرية، فيما عين رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي عام 2006، كما أصبح نائبا لوزير الدفاع في سبتمبر 2013.