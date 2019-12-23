كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة سودانية: تعديل وزاري وشيك في حكومة حمدوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت قوى "الحرية والتغيير"، من رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، استبدال وزيري الخارجية والزراعة بسبب ضعف أدائهما، وأن الأخير استمهل لينظر في الأمر، حسبما نقلت صحيفة "سودان تربيون"، اليوم الإثنين.

وبحسب الصحيفة السودانية، طلب حمدوك إمهاله بعض الوقت ليستطيع تقييم أداء كل الوزراء.

وفي يوم 11 ديسمبر الجاري، أوصى المجلس المركزي لقوى "الحرية والتغيير"، رئيس الوزراء بإقالة وزير الزراعة عيسى عثمان شريف، لتسببه في فشل الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة.

وكشفت الصحيفة السودانية، عن تحفظات أيضا حول أداء وزير الإعلام فيصل محمد صالح، تم إيصالها لرئيس الوزراء.

Advertisements

وتخلى التحالف الحاكم، عن رغبته التي أعلنها في وقت سابق بشأن تقييم أداء الوزراء بعد 100 يوم من تسلمهم مناصبهم، بعد أن أبلغهم رئيس الوزراء عزمه تقييم أداء حكومته.

وأشارت إلى أنه لم يحدد وقتا لإكمال عملية التقييم.

وتسلم حمدوك رئاسة الوزراء في 21 أغسطس الماضي، بناء على اتفاق سياسي بين قادة الجيش وقوى "الحرية والتغيير"، بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، إثر ثورة شعبية اندلعت أولى تظاهراتها في نهاية العام الفائت.