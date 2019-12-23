“تبون” ينعي “قايد صالح” ويعين رئيسا جديدا لأركان الجيش الجزائري

أعلن الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، بشكل رسمي، اليوم الاثنين، وفاة رئيس الأركان، أحمد قايد صالح، عن سن يناهز 79 سنة، مشيرا إلى تعرضه لسكتة قلبية ألمت به في منزله.
ونعى تبون، في بيان، صادر عن الرئاسة، قايد صالح مثنيا على “جهاده”، ودوره في إدارة البلاد، و”الحفاظ على استقرارها”، وواصفا وفاته بالفاجعة، التي ألمت بالجزائر، فيما قرر تعيين اللواء أحمد شنقريحة في منصب رئيس أركان الجيش، خلفا له.
وكانت وسائل إعلام جزائرية قد أعلنت أن رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري، ونائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، فارق الحياة، اليوم الاثنين؛ إثر سكتة قلبية.
وشغل قايد صالح، البالغ من العمر 79 سنة، المنصب منذ منتصف عام 2013، حيث عمل تحت إمرة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وغداة استقالة عبد العزيز بوتفليقة، إثر الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت، شهر فبراير الماضي، أصبح قايد صالح صاحب الإدارة الفعلية للبلاد إلى غاية تنظيم الانتخابات الرئاسية، التي أتت، قبل أيام، بعبد المجيد تبون للحكم.
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