عاجل.. القضاء السعودي يحكم بالإعدام على خمسة أشخاص في قضية قتل خاشقجي

أصدرت السلطات السعودية أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص، وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي. وتقرر الافراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري، وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني المستشار المقر ب من ولي العهد. وقالت النيابة العامة السعودية في بيان ومؤتمر صحافي الاثنين، إن التحقيقات أثبتت أن جريمة قتل الصحافي في قنصلية بلاده باسطنبول العام الماضي، لم تتم بنية مسبقة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.

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