بطولة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة.. المنتخب النسوي يهزم بوركينافاسو

نجح المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، لأقل من 20 سنة، في تحقيق الفوز بهدف دون رد على منتخب بوركينافاسو، أمس الأحد، ضمن أولى مبارياته في بطولة شمال إفريقيا، التي تحتضنها الجزائر.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة إلى التعادل دون أهداف، وهو التعادل، الذي ظل سائدا إلى حدود الدقيقة 70 من عمر اللقاء، قبل أن تنجح هاجر الرقاص في إحراز هدف الفوز للعناصر الوطنية، لتعلن بعد ذلك صافرة الحكم المصرية شاهندة سعد المغربي، بفوز “لبؤات الأطلس” بهدف مقابل لا شيء.

ويواجه المنتخب الوطني في مباراته الثانية في المسابقة منتخب تنزانيا، غدا الثلاثاء، علما أن البطولة، التي انطلقت، أمس، وتستمر إلى غاية 28 دجنبر الجاري، تعرف مشاركة، بالإضافة إلى المغرب، والجزائر، البلد المنظم، منتخبات، مصر، وبوركينافاسو، وتنزانيا.