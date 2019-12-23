الاحتلال يعتقل فلسطينيا بعد استهدافه قباله غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بعد محاولته اجتياز الحدود جنوب قطاع غزة، اليوم الإثنين، حيث تم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال التي حولته للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية دون الإفصاح عن خطورة جروحه.

وقال شهود عيان إن آلية تابعة لجيش الاحتلال فتحت النار على شابين اقتربا من بوابة موقع المدرسة العسكري قبل اعتقال أحدهما.

وأشار الشهود إلى أن الجريح سقط على الأرض قبل أن تحضر عربة عسكرية ويترجل منها أحد الجنود ويقتاد الجريح إلى داخل السلك الفاصل، في حين تمكن زميله من الهرب إلى الأراضي الزراعية شرق البريج.

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من جانبه، قال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن قوة عسكرية رصدت شاب فلسطيني اجتاز السياج الأمني جنوب قطاع غزة وتسلل إلى البلاد.

وزعم المتحدث العسكري أن الشاب كان يحمل سكينا، وعليه قام الجنود بإطلاق الرصاص صوبه وإصابته، حيث تم اعتقاله.