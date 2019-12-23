شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يكلف اللواء سعيد شنقريحة بقيادة الأركان بالنيابة والان مع التفاصيل

الإثنين 23 ديسمبر 2019 أصدر الرئيس الجزائري المنتخب، عبدالمجيد تبون، أمراً بتكليف، اللواء سعيد شنقريحة بقيادة هيئة الأركان العامة للجيش خلفاً للفريق قايد صالح .

وجاء هذا القرار عقب وفاة نائب وزير الدفاع الجزائري وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إثر أزمة قلبية .

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