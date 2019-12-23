شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إعلان الحداد الوطني 7 أيام بعد وفاة رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح والان مع التفاصيل

الإثنين 23 ديسمبر 2019 ذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، فارق الحياة اليوم إثر سكتة قلبية.

وتم إعلان الحداد الوطني 7 أيام، وتأتي وفاة صالح بعد أقل من أسبوع على انتخاب رئيس للجزائر. Advertisements يذكر أن أحمد قايد صالح من مواليد 13 يناير 1940م، بولاية باتنة، إلتحق بالحركة الوطنية، في سن السابعة عشر من عمره، يوم أول أغسطس 1957 بالكفاح، حيث تدرج في سلم القيادة ليعين قائد كتيبة على التوالي بالفيالق 21 و 29 و 39 لجيش التحرير الوطني.

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