من هو الفريق أحمد قايد صالح ؟

الإثنين 23 ديسمبر 2019

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الإثنين، عن وفاة نائب وزير الدفاع الجزائري وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إثر أزمة قلبية .



وجاءت وفاة الفريق أحمد قايد بعد أشهر من تصدره للمشهدين السياسي والعسكري في الجزائر عقب الإحتجاجات التي إجتاحت البلاد رفضاً لترشح بوتفليقة لولاية خامسة .

وأحمد قايد صالح من مواليد 13 يناير 1940م، بولاية باتنة، إلتحق بالحركة الوطنية، في سن السابعة عشر من عمره، يوم أول أغسطس 1957 بالكفاح، حيث تدرج في سلم القيادة ليعين قائد كتيبة على التوالي بالفيالق 21 و 29 و 39 لجيش التحرير الوطني.

وغداة الاستقلال إنخرط في دورة عسكرية بالجزائر لمدة سنتين ومن ثم شارك في دورة مماثلةب الإتحاد السوفيتي وتحديداً خلال الفترة من 1969 إلى 1971، حيث تحصل على شهادة خصوصا بأكاديمية فيستريل، كما شارك سنة 1968 في الحملة العسكرية بالشرق الأوسط بمصر.

وخلال عمله العسكري تقلد قايد العديد من المناصب، منها قائدا لكتيبة مدفعية، وقائدا للواء المشاة، وقائدا للقطاع العملياتي الأوسط ببرج لطفي/الناحية العسكرية الثالثة، وقائدا لمدرسة تكوين ضباط الاحتياط/البليدة/الناحية العسكرية الأولى، وقائدا للقطاع العملياتي الجنوبي لتندوف/بالناحية العسكرية الثالثة، ونائبا لقائد الناحية العسكرية الخامسة، من ثم قائدا للناحية العسكرية الثالثة .

وفي 5 يوليو 1993م تم ترقيته إلى رتبة لواء، وبتاريخ 1994 تم تعيينه قائدا للقوات البرية، حتى غسطس 2004 حيث تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي، قبل أن يتقلد رتبة فريق في تاريخ 5 يوليو 2006 .

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وفي 11 سبتمبر 2013 تم تعيينه نائبا لوزير الدفاع الوطني، رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري.

وكان للفريق أحمد قايد صالح دور كبير في ضبط الأوضاع خلال الأحداث التي شهدتها الجزائر في 2019م وكان الصديق المخلص للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه سعيد بوتفليقة، وفي عام 2014، أثبث قايد صالح ولاءه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال دعمه لفترة رئاسية رابعة.

واستمر تأييده في البداية لترشح الرئيس السابق لولاية خامسة، قبل أن يتبني خطابا تصالحيا، أعلن فيه دعم الجيش للشعب الجزائري عقب الحراك الشعبي في الجزائر عام 2019.

في 26 مارس 2019، اقترح الجنرال أحمد قايد صالح على المجلس الدستوري الجزائري إعلان عائق بوتفليقة الصحي وتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري.

في 19 يونيو 2019، حث الجنرال أحمد قايد صالح المتظاهرين على عدم رفع العلم الأمازيغي ، مضيفًا أن قوات الأمن قد حصلت على أوامر بمنع ذلك، في 5 أغسطس 2019، تم احتجاز صهره عبد الغني زعلان في قضية رشوة.

والفريق أحمد قايد متزوج ولديه سبعة أبناء، كما حصل خلال عمله العسكري على العديد من الأوسمة منها وسام جيش التحرير الوطني ووسام الجيش الوطني الشعبي الشارة الثانية ووسام الاستحقاق العسكري ووسام الشرف.