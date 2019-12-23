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20 مصاباً في سلسلة تفجيرات جنوب الفلبين 

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أعلن الجيش الفلبيني اليوم الاثنين أن أكثر من 20 شخصا أصيبوا في سلسلة من التفجيرات التي وقعت بجنوب البلاد.

وقال مسؤولون إن الهجمات وقعت أمس الأحد في مدينة كوتاباتو وبلدات مجاورة.

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وأكد الميجور ارفين انسيناس المتحدث العسكري الإقليمي إنه في أول انفجار، ألقت مجموعة من المشتبه بهم، الذين بدوا مثل المراهقين، قنبلة يدوية على شاحنة عسكرية على متنها جنود.

وأوضح انسيناس أن انفجارا ثان هز بلدة ليبونجان، مما أسفر عن إصابة ستة مدنيين على الأقل، ووقع التفجير الثالث في بلدة ابي بإقليم ماجوينداناو، حيث أصيب رجل بعدما ضرب التفجير سيارته وهو بداخلها.

ومازالت السلطات تعمل على تحديد نوعية المتفجرات المستخدمة في تفجيري ليبونجان وابي. ولم يعرف بعد الدافع وراء التفجيرات.

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