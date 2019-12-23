حريق في بابل والدفاع المدني ينقذ مواطنا تعرض للاختناق

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن حريقا اندلع في مجمع تجاري ببابل، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ مواطن تعرض للاختناق.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع داخل الطابق الثاني من مجمع دبي للتقسيط ضمن محافظة بابل، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

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واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني باشرت باعمالها لاخماد الحريق"، مشيرا الى انها "انقذت مواطنا تعرض الى الاختناق".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.