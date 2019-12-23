وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري

توفي رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، الاثنين، عن 79 عاما، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية بأن رئيس أركان الجيش الجزائري توفي إثر سكتة قلبية ألمت بيه في منزله.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية رئاسة الأركان بالنيابة.

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وولد صالح في ولاية باتنة الجزائرية عام 1940، والتحق في وهو في سن الـ17 من عمره بجيش التحرير الوطني الذي حارب جيش الاستعمار الفرنسي.

وبعد استقلال الجزائر عام 1962، انخرط صالح في صفوف الجيش وتلقى دورات تدريبية في أكاديمية فيستريل السوفيتية وتخرج بشهادة عسكرية، ثم نجح في اعتلاء مناصب مهمة بالجيش، لحين وصوله إلى منصب قائد لسلاح البر عام 1994.

وفي عام 2006، حصل صالح على ترقية لرتبة فريق، وتولى رئاسة أركان الجيش الجزائري، ثم عينه بوتفليقة في ايلول 2013، بمنصب نائب وزير الدفاع، خلفا لعبد الملك قنايزية، مع احتفاظه برئاسة أركان الجيش.