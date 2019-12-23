النصر ينفي علمه بالانباء عن احتمالية تشكيل حكومة انقاذ وطني

نفى ائتلاف النصر، الاثنين، علم رئيسه حيدر العبادي بالأنباء التي تحدثت عن احتمالية تشكيل حكومة إنقاذ وطني، في حين أكد ضرورة اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة. وجاء في بيان للائتلاف تلقت الخليج 365 نسخة منه: "ينفي ائتلاف النصر عن علم رئيسه حيدر العبادي بالأنباء التي تتحدث عن احتمالية تشكيل حكومة إنقاذ وطني، ويرى بهذه التسريبات محاولة لخلط الاوراق وتمرير اجندات في الصراع الدائر على تشكيل الحكومة".



وأضاف البيان: "يؤكد النصر مرة أخرى على ضرورة اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة وانبثاق المرحلة المؤقتة استناداً إلى الشرعيتين الدستورية والشعبية بما يضمن إصلاح النظام السياسي وتحقيق طموحات الشعب".

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