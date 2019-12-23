النيابة العامة السعودية: الحكم بإعدام خمسة متهمين بقضية خاشقجي

أصدرت النيابة العامة السعودية ، الاثنين، قرارات بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي ، كما أصدرت قرارات بحق 3 متهمين آخرين، بالسجن لمدة تصل إلى 24 عاماً في القضية عينها.



ولفتت النيابية العامة إلى أنها أصدرت أحكاما ابتدائية بحق 11 متهما في قضية خاشقجي، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه، كما تم التحقيق مع وأكدت النيابة العامة السعودية في مؤتمر صحفي حول التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي، أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في القضية، مشيرة إلى أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، بحسب "روسيا اليوم".ولفتت النيابية العامة إلى أنها أصدرت أحكاما ابتدائية بحق 11 متهما في قضية خاشقجي، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه، كما تم التحقيق مع سعود القحطاني ولم توجه له أي تهم.

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