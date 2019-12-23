عباس: نأمل أن يكون 2020 عام إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أمله في أن يكون 2020 هو عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية.

وقال عباس في رسالة إلى العالم بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية: "أملنا أن يكون 2020 هو عام تحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس الشرقية، لنعيش جنباً إلى جنب مع جميع جيراننا بأمن وسلام".

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وأضاف: "رغم المعاناة والظلم والقمع جراء الاحتلال العسكري الإسرائيلي المرير لأرضنا ومقدساتنا المسيحية والإسلامية، فإننا عقدنا العزم على الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الجديدة، برسالة من الفرح والسلام إلى بقية العالم".

وتابع: "سنواصل الكفاح السلمي من أجل تحقيق العدالة والكرامة والحرية وإقامة الدولة لشعبنا الصامد ليعيش في سلام على أرضه وأرض أجداده".

وأشار الرئيس عباس إلى أن احتفالات أبناء المدن الفلسطينية بشجرة أعياد الميلاد يذكر الجميع برسالة ميلاد ومسيرة السيد المسيح عليه السلام في مدينتي القدس وبيت لحم، التي هي مصدر إلهام ثقافي وروحي، وإشعاع حضاري بمبادئ كرامة الإنسان والعدالة والتسامح.

ومضى قائلا: "لقد اختار وزراء الثقافة العرب مدينة بيت لحم لتكون عاصمة الثقافة العربية للعام 2020، في وقت كانت الأعمال تجري منذ 5 سنوات لإعادة تأهيل وترميم كنيسة المهد، لأول مرة منذ 600 عام، حيث تم استعادة الفسيفساء والأعمدة القديمة للكنيسة إلى مجدها الأصلي، إضافة إلى أعمال الترميم الشاملة".