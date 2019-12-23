الرئيس الجزائري يكلف اللواء سعيد شنقريحة بقيادة الأركان بالنيابة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 أصدر الرئيس الجزائري المنتخب، عبدالمجيد تبون، أمراً بتكليف، اللواء سعيد شنقريحة بقيادة هيئة الأركان العامة للجيش خلفاً للفريق قايد صالح .

وجاء هذا القرار عقب وفاة نائب وزير الدفاع الجزائري وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إثر أزمة قلبية .

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