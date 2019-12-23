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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية .. الإعدام بحق خمسة متهمين في قضية خاشقجي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلنت النيابة العامة في السعودية، اليوم الاثنين، عن استكمال التحقيقات في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقال النائب العام السعودي إن محكمة قضت بإعدام 5 في قضية خاشقجي.
وأضاف أن 3 أشخاص آخرين عوقبوا بالسجن 24 عاما.
وقال النائب العام السعودي إنه أفرج عن قنصل المملكة السابق في تركيا محمد العتيبي.
وكشف النائب العام أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي.
وقال النائب العام السعودي إنه جرى التحقيق مع سعود القحطاني، وهو مستشار سابق في الديوان الملكي، لكن لم يواجه اتهامات وتم الإفراج عنه.
وأضاف أنه تم الإفراج عن أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات السابق لعدم كفاية الأدلة.
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