شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري بنوبة قلبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أعلن في الجزائر اليوم الإثنين، كانون الأول 23، 2019 عن وفاة رئيس أركان الجيش أحمد قائد صالح.

Advertisements وقالت وسائل إعلام أن صالح توفي إثر نوبة قلبية بعد نقله إلى المستشفى. وتأتي وفاة صالح بعد أقل من أسبوع على انتخاب رئيس للجزائر.

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