شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النيابة السعودية: أحكام بإعدام 5 متهمين في قضية خاشقجي وتبرئة القحطاني والإفراج عن عسيري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قالت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية إن التحقيقات أظهرت أنه لا يوجد أي نية مسبقة لقتل خاشقجي.

وأكدت النيابة، اليوم الإثنين، كانون الأول 23، 2019، أن كل من ثبت إدانته بقضية خاشقجي تمت محاكمته. Advertisements وأكدت أن المحكمة قضت بإعدام 5 ومعاقبة 3 آخرين بالسجن 24 عاما في قضية مقتل خاشقجي. وأشارت إلى أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني ولم يتم توجيه أي تهمة له.

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