شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرار مُفاجئ من النائب العام السعودي بشأن مقتل خاشقجي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قرار مفاجئ من النائب العام السعودي بشأن مقتل خاشقجي الإثنين 23 ديسمبر 2019 أعلنت النيابة العامة في السعودية، اليوم الاثنين، عن استكمال التحقيقات في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

Advertisements وقال النائب العام السعودي أن محكمة قضت بإعدام 5 في قضية خاشقجي. وأضاف أن 3 أشخاص آخرين عوقبوا بالسجن 24 عاما.

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