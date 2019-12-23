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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انطلاق عملية أمنية لملاحقة الدواعش في العراق
الإثنين 23 ديسمبر 2019
أعلنت قيادة عمليات محافظة نينوى العراقية اليوم الإثنين، انطلاق عملية أمنية ثانية في جزيرة الحضر جنوب محافظة البصرة الواقعة جنوب البلاد لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.
وذكرت القيادة العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ أن "العملية الأمنية الثانية انطلقت بمشاركة قيادة العمليات والجيش العراقي والحشد العشائري، وذلك لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية في جزيرة الحضر جنوب العراق".
ومنذ إعلان العراق في ديسمبر من عام 2017، دحر إرهابيي داعش بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعارك الدامية في غرب البلاد وشمالها، لا تزال القوات العراقية تواصل مطاردة فلول التنظيم في عدة مناطق متفرقة من البلاد.
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